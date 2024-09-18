Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına düzenlediği siber saldırıda 12 kişi ölürken 3000'e yakın kişide yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan'daki patlamaların ardından Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanması nedeniyle 20 bin askerin bulunduğu 98. tümeni ülkenin kuzeyine gönderdi. Paraşütçü ve komandolardan oluşan tümenin Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yer aldığı öğrenildi.
İsrail ordusunun Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanması nedeniyle özel bir tümeni kuzey bölgesine konuşlandırdığı bildirildi.
TÜMENDE 20 BİN ASKER BULUNUYOR
Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunda yer alan 98. Tümenin ülkenin kuzeyine gönderdiği belirtildi. Söz konusu tümende paraşütçü ve komandolardan oluşan 10 ila 20 bin arasında asker bulunduğu ifade edildi.
Hizbullah ile yaşanan gerilimin ardından kuzeye kaydırılan tümenin Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yer aldığı kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.