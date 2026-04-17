İsrail, Lübnan'daki ateşkesin ardından ülke genelinde kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'da ateşkesin sağlanmasının ardından ülke genelindeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, bugün saat 16.00'dan 23 Nisan Perşembe günü saat 20.00'ye kadar yeni durumun geçerli olduğu belirtildi.

Ülke genelinde kısıtlama olmaksızın "tam faaliyet seviyesine" geçildiği belirtilen açıklamada, "cephe hattındaki bölgelerde" (ülkenin kuzeyi) 18 Nisan Cumartesi saat 20.00'ye kadar bin kişiye kadar toplanmaya izin verileceği kaydedildi.

İsrail ordusu, konuya ilişkin durum değerlendirmelerini sürdürdüğünü de aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamış, ateşkes gece yarısı devreye girmişti.