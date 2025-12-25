İsrail'in, Lübnan'daki İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki beldelerde gün içinde insansız hava aracıyla (İHA) 2 aracı hedef aldığı saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan ile Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de bir araç, sabah saatlerinde İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail İHA'sı öğle saatlerinde ise güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Safad Battih-Mecdel Silim beldeleri arasında seyir halindeki bir araca saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamalarla saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Gece saatlerinde İsrail ordusunun, Sur kentindeki Cenata beldesinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi yaralanmıştı.

İsrail uçakları ülkenin doğusunda uçuş yaptı

NNA'ya göre, İsrail'e ait 8 savaş uçağı, ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde bir süre alçak uçuş yaptı.

İsrail'e ait bir İHA da başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde uçtu.

İsrail ordusu, hedefin Kudüs Gücü'nden olduğunu ileri sürdü

İsrail ordusundan, Lübnan ile Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de sabah saatlerinde araca düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, hedefin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün operasyon biriminden Hüseyin Mahmud Reşad el-Cevheri olduğu ileri sürüldü.

Cevheri'nin son yıllarda Lübnan ve Suriye'den İsrail'e yönelik saldırıların planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olduğu iddia edildi.

Kudüs Gücü operasyon biriminin, İsrail'e saldırı düzenlemek ve denetlemekten sorumlu olduğu öne sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.