İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef alarak Lübnan genelinde hava saldırılarına başladı. Başkent Beyrut'tan patlama sesleri gelirken, Hizbullah İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi.
İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi.
İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.
Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.
Öte yandan, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.
İsrail basınına göre, Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail'in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.