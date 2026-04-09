İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "doğrudan müzakerelere başlanacağı" açıklamasından sonra İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana güneydeki Kalile, Şehabiyye, Ansariyye, Tulin, Haruf, Şokin ve Mivdon beldelerini hedef aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'ın roket fırlatmak için kullandığı alanların hedef alınmaya başlandığı iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.