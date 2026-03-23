İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerinde bir geçiş noktasını imha etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki bir geçiş noktasını imha etti. Hizbullah'ın bu geçiş noktasını kullanarak silahları taşıdığı iddia ediliyor. İsrail, havadan ve karadan saldırıları artırma kararı aldığını duyurdu.

Hizbullah güçlerinin, söz konusu geçiş noktasını, Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine geçmek ve İsrail'e karşı saldırılarda kullanılan binlerce silah, füze ve roketatarı taşımak için kullandığı öne sürüldü.

İsrail ordusu dün de Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna, Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiklerini açıklamıştı.

Katz, havadan ve karadan saldırıları şiddetlendirdikleri Lübnan'ın sınır köylerindeki tüm evleri yıkacaklarını, Gazze Şeridi'nin Refah kenti ve Beyt Hanun bölgesindeki yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Khaled Yousef
