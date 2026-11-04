İsrail ordusu Kuneytra kırsalındaki köylere 5 araçlık konvoyla baskın düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında çok sayıda köye askeri araç ve tanklarla baskın düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait 5 araçtan oluşan askeri konvoy, Kuneytra kırsalındaki Mareya, Abidin, Cemle, Soysun, Misretiyye ve Sudi köylerinden ilerledi.

Öte yandan İsrail güçlerinin, Kuneytra'ya bağlı Cıbata el-Haşeb köyündeki Zuhur Tepesi mevkisinde 3 tanktan oluşan bir konvoyla arama-tarama ve devriye faaliyeti yürüttüğü bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail, anormalliğiyle karşımıza çıkarak Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla içeri sızma, Suriyelilere yönelik yaklaşık 300 tutuklama ve alıkoyma ile saldırmakta. Bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit etmekte ve tüm dünyanın yönelimiyle çelişmektedir." demişti.

Kaynak: AA