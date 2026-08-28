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İsrail Suriye'de Köylere Baskın ve Topçu Ateşi Düzenledi

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İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayetinde bazı köylere askeri araçlarla girdiği, evlerde arama yaptığı ve Şam kırsalındaki bir bölgeyi topçu ateşiyle hedef aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayetinde bazı köylere askeri araçlarla girdiği, evlerde arama yaptığı ve Şam kırsalındaki bir bölgeyi topçu ateşiyle hedef aldığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan habere göre, İsrail işgal güçleri Kuneytra'nın güney kırsalında bulunan Brika köyüne askeri araçlarla girdi.

İsrail askerlerinin aynı zamanda bölgedeki Resm el-Acref köyünde de ev arama faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Şam'ın batı kırsalındaki Beyt Cin beldesi ile et-Tilal el-Humur bölgesi arasına iki top mermisi fırlattığı kaydedildi.

Askeri hareketlilik ve topçu ateşinin ardından can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, Suriye makamlarından konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera vilayetleri, İsrail güçlerinin sık sık düzenlediği baskın, arama, gözaltı ve askeri kontrol noktaları oluşturma gibi faaliyetlerine sahne oluyor.

İsrail savaş uçakları son olarak 18 Ağustos'ta İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı pistine 8 hava saldırısı düzenlemiş, altyapıda hasar meydana gelmişti.

İsrail, 1967'den bu yana Golan Tepeleri'nin büyük bölümünü işgal altında tutuyor.

2024 sonunda Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın feshedildiğini öne sürerek Suriye tarafındaki tampon bölgeyi ve Şeyh Dağı'nın (Hermon Dağı) Suriye kanadını işgal etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, uluslararası aktörlerin katılımıyla İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalamak için çalıştıklarını belirterek, "Anlaşma sağlandığı takdirde, Suriye'nin işgal altındaki Golan üzerindeki haklarından taviz verilmeksizin kapsamlı bir barışın önü açılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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