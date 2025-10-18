İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri Kontrol Noktası Kurdu

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilindeki bir yolda askeri kontrol noktası kuran İsrail ordusunun sivillere saldırılarda bulunduğu bildirildi.

Suriye'nin resmi devlet televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu Kuneytra'da ilerleyerek Ofanya ile Cibata Haşab yerleşim yerleri??????? arasındaki yolda kontrol noktası kurdu.

İsrail askerleri bölgede sivilleri durdurarak psikolojik baskı uyguladı, bazılarına da fiziki saldırıda bulundu.

Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun Cibata Haşab'da onlarca dönüm ormanlık alanı iş makineleriyle tahrip ettiğini aktardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini belirtmişti.