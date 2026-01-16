İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Kafr Malik beldesine baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Kafr Malik beldesine baskın düzenleyerek bölgeye giriş çıkışları kapattı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Ramallah'ın doğusundaki Kafr Malik beldesinin İsrail ordusunun saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Beldenin giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail ordusu, beldenin içinde de Filistinlileri dükkanlarını kapatmaya zorladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, beldede İsrail askeri üssüne giden bir yola patlayıcı cihaz ve molotof kokteyli atıldığına dair ihbar geldiği iddia edildi.

Gelen ihbar üzerine İsrail askerlerinin bölgeye intikal ettiği, herhangi bir patlama yaşanmadığı, buna karşın beldenin kuşatılarak şüphelilerin arandığı ileri sürüldü.

Bölgenin sık sık İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğradığı biliniyor.