İsrail, Kedim Yerleşimine Prefabrik Ev Taşıyor

İsrail ordusunun, 2005'te tek taraflı çekilme planı kapsamında tahliye edilen, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kedim yerleşimine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgeye yeniden getirilmesi hazırlıkları kapsamında, prefabrik evler taşımaya başladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, Cenin kentinin doğusundaki Kedim yerleşimine prefabrik evler taşımaya başladı.

Kaynaklar, Cenin'in doğu mahallesine bakan yerleşime prefabrik evlerin getirilmesinin, 19 Ağustos'ta İsraillilerin bölgeye yeniden yerleştirilmesi planı kapsamında gerçekleştiğini ifade etti.

Kedim yerleşimi, İsrail'in 2005'te uyguladığı tek taraflı çekilme planı kapsamında boşaltılmıştı. İsrail Başbakanı Ariel Şaron döneminde uygulanan plan kapsamında Gazze Şeridi'ndeki yerleşimlerin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki bazı yerleşimlerden de çekilmişti.

Kedim'in yeniden kurulması için Filistinlilere ait binalar yıkılmıştı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 2005'te boşaltılan Kedim ve Ganim yerleşimlerinin yeniden kurulması amacıyla Cenin'de Filistinlilere ait 26 binanın yıkımına başlandığını duyurmuştu.

İsrail hükümeti, 2025'in sonlarında Batı Şeria'da 19 yerleşimin kurulması veya yeniden düzenlenmesini içeren karar kapsamında Kedim yerleşiminin yeniden kurulmasını onaylamıştı.

İsrail ordusunun Kedim'e prefabrik evler taşıması, Cenin vilayetinde yerleşim faaliyetlerinin, yolların kapatılmasının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ve Filistinlilerin hareketlerine ve tarım arazilerine erişimlerine yönelik kısıtlamaların arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ediyor ve İsrail'in buradaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğunu belirtiyor.

Batı Şeria'da saldırılar arttı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Filistin kaynaklarına göre, bu süreçte bölgede en az 1183 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 25 bin kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin İsrailli, 156 yerleşim ve 360 yasa dışı yerleşim noktasında yaşıyor.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direnişi Komisyonunun 6 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bu yılın ilk yarısında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

Filistinliler, söz konusu saldırıların, Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları doğrultusunda kurulması öngörülen bağımsız Filistin devletinin önünü tıkayacak şekilde Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakına zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA