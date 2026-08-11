Batı Şeria'da İki Belde Kapalı Askeri Bölge İlan Edildi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde son haftalarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırdığı ve kaçak yerleşimler kurduğu Kusra ve Celud beldelerini "kapalı askeri bölge" ilan etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yer alan Kusra ve Celud beldelerinde İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ait bazı evleri abluka altına aldığı ve kaçak yerleşimler kurduğuna dair ihbarlar alındığı bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölgede kaçak yerleşimler kurmasını "kınanması gereken ve kabul edilemez bir eylem" olarak nitelendiren açıklamada, İsrail ordusunun Kusra ve Celud beldelerinde kurulan kaçak yerleşimleri neden hala yıkmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kusra ve Celud beldelerinin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu olaylara karıştığının tespit edilmesi halinde disiplin cezası verileceği öne sürüldü.

Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinli bir ailenin evini pazar gününden bu yana abluka altında tutuyor.

Bölgedeki İsrail askerlerinin ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte Kusra beldesinde yeni kurulan kaçak bir yerleşim biriminde dua ettiği görüntüler basına yansımıştı.

Ayrıca Kusra'da bir Filistinliye ait evin avlusuna kurulan kaçak yerleşimi haberleştirmek için bölgeye giden Haaretz gazetesinin Batı Şeria muhabiri Matan Golan ile fotomuhabiri Itai Ron, yerleşimcilerin saldırısına uğramıştı.

İsrail askerleri ise saldırıya uğrayan gazetecilerin yardım talebini, yerleşimcilere müdahale için talimat beklediklerini söyleyerek geri çevirmişti.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli geçen ay, Celud beldesindeki bir evi iki haftadan uzun süre ablukaya almıştı. Olayın ardından Filistinli aile evini terk etmek zorunda kalmış ve mülk İsrailli yerleşimciler tarafından işgal edilmişti.

Kaynak: AA