İsrail ordusu: İran'da 24 saatte 130 hedefi vurduk
İsrail ordusu, İran'a yönelik yürütülen operasyonlarda 24 saat içinde 130'dan fazla hedefe saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırılarda balistik füzeler, savunma sistemleri ve insansız hava araçları hedef alındı. ABD ile ortak hareket eden İsrail, İran'ın hava sahasındaki hareket kabiliyetini azaltmayı amaçlıyor.
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 24 saatte 130'dan fazla hedefe saldırı düzenlendiğini ileri sürüldü.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların balistik füze ve savunma sistemlerine yönelik düzenlendiği kaydedildi.
İran'ın batı ve orta kesimlerinde 130'dan fazla hedefin vurulduğu öne sürülen açıklamada, hedefler arasında füze rampaları ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in İran hava sahasındaki hareket kabiliyetini genişletmek amacıyla ülkenin batı ve orta kesimlerinde saldırılarını sürdüreceği iddia edildi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.