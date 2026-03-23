İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

İsrail ordusunun, İran'a yönelik saldırılarda eski mühimmat kullanmaya başladığı öne sürüldü.

İSABET ORANI DÜŞÜK

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu, İran'daki askeri üslere yönelik saldırılarda yarım asırdır depolarda tutulan ve isabet oranı düşük mühimmat kullanmaya başladı.

TASARRUF DERDİNE DÜŞTÜLER

Ordunun, maliyetten tasarruf ve stokları tüketme amacıyla bu mühimmatları kullandığı kaydedildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.