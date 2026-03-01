Haberler

İsrail ordusu, İran'a ait iki savaş uçağını imha ettiğini duyurdu

İsrail ordusu, ABD ile ortak düzenlediği saldırılarla İran'a ait F-5 ve F-4 savaş uçaklarını imha ettiğini açıkladı. Saldırının, İran hava kuvvetlerinin faaliyetlerini zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'a ait iki savaş uçağını saldırı düzenleyerek imha ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırı düzenlenen uçakların F-5 ve F-4 tipi savaş uçakları olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, İran'ın batısındaki Tebriz havaalanında kalkışa hazırlanan F-5 ve F-4 tipi 2 savaş uçağını vurduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırının İran Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerini ve ülkenin hava savunmasını zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.

