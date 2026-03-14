İsrail ordusu: İran'ın batı ve orta kesimlerine 400 dalga saldırı gerçekleştirdik

İsrail ordusu, ABD ile ortak yürüttükleri operasyonlar çerçevesinde İran'ın batı ve orta kesimlerine 28 Şubat'tan bu yana 400 dalga saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Saldırılarda, İran'a ait birçok altyapı hedefi ve üst düzey istihbarat yetkilileri vuruldu.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların yoğunlaşmaya devam ettiği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının batı ve orta kesimlerinde İran'a ait 200'den fazla altyapı hedefini vurduğu belirtilen açıklamada, fırlatılmaya hazır balistik füze rampalarının, hava savunma sistemlerinin ve silah depolarının da hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, İran'ın batısında ateş, savunma ve üretim birimleri operatörlerini hedef alarak 400'ncü saldırı dalgasının tamamlandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Hatemu'l Enbiya'nın üst düzey istihbarat yetkililerini hedef aldığını ileri sürdü

Öte yandan İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) savaşı yürüten birimi olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın üst düzey istihbarat yetkililerini hedef aldıklarını ileri sürdü.

Hatemu'l Enbiya Karargahı İstihbarat Dairesi'nin üst düzey yetkilileri Abdullah Celalineseb ve Emir Şeriat'ın düzenlenen saldırıda öldürüldüğü öne sürülen açıklamada, bu iki ismin İran'a saldırılar başladığında öldürülen İstihbarat Dairesi Başkanı Salih Esedi'nin yerine atandığı iddia edildi.

Açıklamada, Celalineseb ve Şeriat'ın İran istihbaratı açısından kilit figürler olduğu ve İran yönetiminin üst kadrosuna yakın oldukları savunuldu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
5 ay için 590 bin TL maaşla çoban ilanı sosyal medyada gündem oldu

"Beni bul abi!" dedirten ilan: Sınırsız ikram, mobil Wi-Fi ve dev maaş
Bakan Fidan: İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması tehlikeli bir adımdır

Bakan Fidan'dan İsrail'e sert tepki: Tehlikeli bir adım
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
Hande Ataizi'nden Hülya Avşar'ın dizisine sert eleştiri: Dizi berbat

Bu sözler kavga çıkarır! Hülya Avşar'ın dizisine demediğini bırakmadı
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük

Defnedileceği yerin anlamı büyük! En güçlü padişahla yan yana