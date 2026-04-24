Haberler

İsrail Ordusu: Hizbullah, İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KUDÜS, 24 Nisan (Xinhua) -- İsrail ordusu, Hizbullah'ın perşembe gecesi İsrail'in kuzeyine birden fazla roket fırlattığını öne sürdü.

Açıklamada, roketlerin hava kuvvetleri tarafından önlenmeden önce İsrail topraklarına girdiği belirtildi.

İsrail-Lübnan sınırına yakın Şula bölgesinde siren sesleri duyulurken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Saldırı, İsrailli ve Lübnanlı yetkililerin ikinci tur müzakereler için ABD'nin başkenti Washington'da bulunduğu ve günün erken saatlerinde İsrail'in Lübnan'ın güneyine birden fazla saldırı düzenlediği bir dönemde gerçekleşti.

Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah perşembe günü yaptığı açıklamada, Lübnanlı yetkililere İsrail ile doğrudan görüşmeleri durdurma çağrısı yaparak, bu tür temasların devam etmesinin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına siyasi bir gerekçe oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in saldırıları devam ederken direnişin "tek taraflı ateşkesi kabul etmeyeceğini" belirten Fadlallah, İsrail'in yeni "kırmızı çizgiler" dayatmasına karşı olduğunu dile getirdi.

Fadlallah, İsrail güçlerinin Lübnan'ın Tayri kasabasında iki gazeteci de dahil olmak üzere yaralı sivillere ulaşmaya çalışan kurtarma ekiplerini engellediğini belirterek, bunun silahsız sivilleri hedef alan bir "savaş suçu" olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

