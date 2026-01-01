İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde daha önce çekildiği çeşitli bölgelerde ateş açarak 4 Filistinliyi yaraladı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin kentteki Avusturya Mezarlığı ile Han Yunus Stadyumu bölgesinde ateş açması sonucu biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinli yaralanarak, Nasır Hastanesine nakledildi.

Yaralanmaların niteliği ya da yaralıların kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle beldesinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetmişti.

İsrail, 10 Ekim'den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre bu süreçte yaklaşık 969 ihlal gerçekleştirdi ve en az 418 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sonucu Gazze'de 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı.