İsrail Ordusu, Han Yunus'ta Askerlere Havadan Malzeme İndirdi

İsrail ordusu, 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan askerlerine havadan askeri malzeme indirdi. Sevkiyat, Samson (C-130J Super Hercules) tipi kargo uçağından paraşüt indirilerek gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan askerlerine havadan askeri malzeme indirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "son birkaç günde, Han Yunus'ta savaşan yüzlerce asker için havadan yaklaşık 7 ton lojistik malzemenin indirilmesini içeren bir lojistik sevkiyat operasyonu gerçekleştirildiği" bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sevkiyatın, Samson (C-130J Super Hercules) tipi kargo uçağından paraşüt indirilerek gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sevkiyatın, 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana yapılan ilk havadan indirme operasyonu olduğu vurgulandı.