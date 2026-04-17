İsrail ordusu, yürürlüğe giren ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdürdüğünü bildirdi

İsrail ordusu, yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkese rağmen askeri unsurlarının Lübnan'daki "ileri savunma mevzilerinde" işgalini sürdürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan geçici ateşkesin ardından 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği kapsamlı hava ve kara saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun siyasi kademeden gelen direktifler doğrultusunda hareket etmekte olduğunun altını çizen açıklamada, Lübnan'a İsrail'in kuzeyindeki yerleşimleri korumak bahanesiyle saldırıların sürebileceğine işaret edildi.

- İsrail, Lübnan'da zorla yerinden ettiği sivillerin geri dönüşüne izin vermiyor

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden sürgün edilen sivillerin dönüşüne izin verilmeyeceği belirtildi.

Lübnan'a saldırılarda Hizbullah'ın askeri altyapısının ve karargahlarının hedef alındığı iddia edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda yaklaşık 1700 Hizbullah mensubunun öldüğü öne sürüldü.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kontrol edildiği iddia edilen "Al Amana" şirketine ait çok sayıda benzin istasyonunun hedef alındığı belirtilerek, Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen Kurumunun (faizsiz dayanışma) varlıklarının da vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu hedeflere saldırıların Lübnan'daki Şii tabanın Hizbullah'a olan desteğini aşındırdığı ve bu kitlenin giderek Emel Hareketi'ne yöneldiği iddia edildi.

İsrail savaş uçaklarının 8 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında yaklaşık bir dakika içerisinde 100 stratejik hedefi vurduğunu öne süren açıklamada, 250'den fazla Hizbullah mensubunun bu saldırılarda öldüğü savunuldu.

ABD Başkanı Trump, dün İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamış, ateşkes gece yarısı devreye girmişti.