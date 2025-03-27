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İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi, 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yaptığı hava saldırılarında 12 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Farklı bölgelerde düzenlenen saldırılar sonucunda sivil hedefler de vuruldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin sağlık yetkilileri ve görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin farklı yerlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı El-Karin bölgesini hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında Maruf ailesine ait bir eve yönelik hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadırın hedef alındığı hava saldırısında da 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Kassam Camisi yakınlarındaki bir aşevine düzenlenen ikinci hava saldırısında ise 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki 5. Kamp'ta bulunan Abdullah Azzam Camisi civarını hedef alması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel
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