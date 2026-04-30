İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki işgalini "Sarı Hat"tın ötesine taşıyarak ilerletiyor

Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü işgal ederek "Sarı Hat" oluşturan İsrail ordusu, işgalini daha da öteye taşıyarak Filistinlilerin hareket edebileceği alanı daha da daraltıyor.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail ordusunun, yardım kuruluşlarıyla paylaştığı haritada, Gazze Şeridi'nde işgal ettiği toprakları Sarı Hat'tın ötesine taşıdığı görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan haritaya göre, en dışta görülen Sarı Hat, Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'te varılan ateşkes sonucu İsrail'in işgal ettiği sınırları temsil ediyor.

Haritadaki "Turuncu Hat" ise İsrail ordusunun "güncellenmiş konumunu" gösteriyor. Turuncu Hat'tın, Sarı Hat'tın çok daha içinde olması, işgalin Gazze'nin içine doğru ilerlediğini ve Filistinlilerin hareket edebileceği alanın fiziksel olarak daraldığını gösteriyor.

Buna göre, mevcut durumda Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü işgal eden İsrail ordusu, işgalini daha da öteye taşıyarak Turuncu Hat adını verdiği yeni bir sınır oluşturdu.

Turuncu Hat, Gazze Şeridi'ni adeta ince bir koridora hapsediyor. Filistinliler deniz ile bu askeri hat arasına sıkıştırılmış durumda.

İsrail ordusu, Gazze'deki sivil halkı her geçen gün daha küçük bir alana itiyor ve yaşam alanlarını yok ediyor.

Ekim 2025'ten bu yana Gazze'nin yüzde 47'lik kısmına sıkışan Filistinlilerin topraklarının yüzde 11'i daha İsrail tarafından işgal edildi. Filistinliler ise Gazze Şeridi'nin yüzde 36'lık bölümüne adeta hapsedildi.

Gazeteye göre, İsrail, Turuncu Hat ile Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında askerlerinin çekildiği sarı ateşkes hattı arasındaki bölgenin, yardım teslimatını sağlamak amacıyla kısıtlanmış bir bölge olduğunu ve yardım gruplarının hareketlerini orduyla koordine etmesi gerektiğini iddia ediyor.

Gazze Şeridi'nin yüzde 64'ü İsrail işgali altında

Söz konusu adım, burada yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler arasında, İsrail tarafından hedef olarak görülüp vurulabileceklerine dair korkuları tetikledi.

Bu durum ayrıca İsrail'in bölgeyi kalıcı olarak elinde tutmayı planlayabileceğine dair endişeleri de artırdı.

Kudüs Uygulamalı Araştırma Enstitüsü'nün (ARIJ) Direktörü Tad Isaac, yaptığı açıklamada, İsrail'in mevcut durumda Gazze Şeridi'nin yüzde 64'ünü işgal ettiğini söyleyerek, "Mümkün olduğunca çok Filistinliyi en küçük alana koymak istiyorlar, çünkü Gazze'den geriye kalan kısımda herhangi bir yaşanabilirlik veya sürdürülebilirlik kalmadı." dedi.

İsrail'in Filistinlileri Gazze'den sürmek istediğine dair endişeler artıyor

Aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı bakanlardan biri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de bulunduğu İsrailli yetkililer, Filistinlilere Gazze'yi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini ilerletmesi, Tel Aviv'in Filistinlileri Gazze'den sürmek istediğine dair endişeleri güçlendiriyor.

İsrail, kendi belirlediği Sarı Hat'tın gerisinde kalan bölgelerde sivilleri zorla tahliye etti ve ayakta kalan binaların çoğunu buldozerlerle yıktı. ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ise bu bölge için kalkınma planları hazırladı.

Gazze'deki Filistinli Sivil Toplum Kuruluşları Ağı (PNGO) Başkanı Emced eş-Şava, turuncu kontrol hattının büyük bir kafa karışıklığına ve endişeye yol açtığını belirterek, "Bölge sakinleri hatların nerede başlayıp nerede bittiğini bilmiyor. Sınır bir gün bir noktadayken, ertesi gün hiçbir uyarı yapılmadan kaydırılıyor." diye konuştu.

İsrail, Gazze'de Sarı Hat çevresinde Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının ilk aşaması kapsamında oluşturulan "Sarı Hat" İsrail ordusunun çekildiği bölgeyi işaret ediyor ve İsrail, Gazze Şeridi'nin en az yüzde 53'lük bölümünü işgal etmişti.

Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerden kademeli olarak çekilmesi ve nihayetinde planlanan yönetim tesis edildiğinde Gazze'den çıkması gerekiyor.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkese rağmen sık sık "Sarı Hat"tı geçtikleri gerekçesiyle Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 72 bin 599 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 7 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 823 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 308 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 763 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 599'a, yaralı sayısının ise 172 bin 411'e yükseldiği bildirildi.