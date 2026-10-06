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İsrail ordusu Gazze kentinin batısına hava saldırısı düzenledi, bir Filistinli öldü

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WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısındaki Ayidiye Caddesi'ne düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, bazı kişiler de yaralandı. Yaklaşık 1 yıl önce varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 1 yıl önce varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'de saldırılarını sürdürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısındaki Ayidiye Caddesi'ne düzenlediği saldırıda Muhammed el-Yazici yaşamını yitirdi, bazı kişiler de yaralandı.

Kaynak: AA
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