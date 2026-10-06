İsrail ordusu Gazze kentinin batısına hava saldırısı düzenledi, bir Filistinli öldü

İsrail ordusu Gazze kentinin batısına hava saldırısı düzenledi, bir Filistinli öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısındaki Ayidiye Caddesi'ne düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, bazı kişiler de yaralandı. Yaklaşık 1 yıl önce varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusunun Gazze kentinin batısına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 1 yıl önce varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'de saldırılarını sürdürüyor
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısındaki Ayidiye Caddesi'ne düzenlediği saldırıda Muhammed el-Yazici yaşamını yitirdi, bazı kişiler de yaralandı.
Kaynak: AA