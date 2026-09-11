İsrail ordusu, Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA belgeselindeki itirafları inkar etti

İsrail ordusu, Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yönetmenliğini yaptığı "NAZA" belgeselinde Filistinlileri hedef alan gözetleme ve uzaktan öldürme mekanizmalarında görev almış İsrail ordusu mensuplarının itiraflarını inkar etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli sinemacılar tarafından hazırlanan ve ordunun Gazze'deki saldırılarını soykırım şeklinde niteleyen "NAZA" belgeselinde anlatılanların "kesin bir dille reddedildiği" belirtildi.

Belgeselde konuşan İsrail ordusunda görevli askerlerin kimliklerinin doğrulanamadığı ifade edilen açıklamada, anlatılanların da düşük rütbeli askerlerin bilgi düzeyini açıkça aşan ulusal ve stratejik iddialar içerdiği savunuldu.

Açıklamada, "Film için röportaj yapıldığı iddia edilen İsrail ordusu İstihbarat Müdürlüğü askerlerinin, doğası gereği dahil olamayacakları durumlara atıfta bulunulmaktadır." iddiasında bulunuldu.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivil katliamı yapmadığı öne sürülen açıklamada, saldırılarda yapay zeka teknolojisinin kullanılmadığı iddia edildi.

İ ngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü İsrailli Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yaptığı "NAZA" belgeseli, gösterildiği 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 25 dakika boyunca ayakta alkışlanarak rekora imza attı.

İtalyan basını da "NAZA" belgeselinin, Venedik Film Festivali'nde uzun süre alkışlanan yapımlardan biri olmayı başardığını ve geçen yıl Venedik'te dünya prömiyeri yapılan "Hind Receb'in Sesi (The Voice of Hind Rajab)" filminin 24 dakikalık kesintisiz alkış süresini geçtiğini yazdı.

Filmin adı "NAZA", erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller için" İsrail ordusunca kullanılan kısaltmaya atıfta bulunuyor.???????

Kaynak: AA