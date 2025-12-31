Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek Cibaliya Mülteci Kampı'nda ve diğer bölgelerde yoğun topçu atışları ve hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralı bilgisi henüz verilmedi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden saldırılarını artırdığı belirtildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı El-Fahura Okulu yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldı. Mülteci kampının doğusundaki bölgelere düzenlenen hava saldırılarına, bazı noktalarda askeri araçlardan açılan yoğun ateş de eşlik etti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi ile orta kesimlerdeki El-Beric ve Cuhr ed-Dik bölgeleri de İsrail ordusunun yoğun top atışlarına maruz kaldı.

Magazi Mülteci Kampı'nın doğusu ile orta kesimlerdeki bölgeler de hava saldırılarıyla bombalandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail kara birliklerinin bulunduğu Refah kenti ise savaş uçakları ve helikopterlerden açılan ateşle hedef alındı.

Söz konusu saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralı bilgisine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
