İsrail Ordusu Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor: 74 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor: 74 Filistinli Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği gece saldırılarında, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 74 Filistinli hayatını kaybetti. Bombalanan bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken, çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 74 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de evler, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sivillerin toplandığı yerleri bombaladı.

Gece hayatını kaybedenlerin yanı sıra son olarak İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da İsrail ordusunun Huzaa bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü.

Gece saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 74 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bir çoğunun durumu kritik olmak üzere en az 60 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırılarını gece boyunca Han Yunus'ta yoğunlaştıran İsrail ordusunun bombaladığı evlerin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre de Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusu çok sayıda evi bombaladı.

Han Yunus'ta hayatını kaybeden en az 27 kişinin cenazesi ve yaralılar, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un el-Karara beldesinin doğusunda Ebu Heddaf bölgesini de bombaladı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok

Trump "İstanbul'a gelebilirim" dedi, bu kez Putin yan çizdi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Orta Doğu masası İsrail'i sarstı: Kaybettik

Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve bir ülkeyi sarstı: Kaybettik
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık 24 saat geçmeden tekrar gözaltına alındı
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Şehrin ortasında korkutan görüntü! Görenler hemen telefona sarıldı

Şehrin ortasında korkutan görüntü! Görenler hemen telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.