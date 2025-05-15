İsrail Ordusu Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor: 74 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 74 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de evler, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sivillerin toplandığı yerleri bombaladı.

Gece hayatını kaybedenlerin yanı sıra son olarak İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da İsrail ordusunun Huzaa bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü.

Gece saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 74 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bir çoğunun durumu kritik olmak üzere en az 60 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırılarını gece boyunca Han Yunus'ta yoğunlaştıran İsrail ordusunun bombaladığı evlerin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre de Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusu çok sayıda evi bombaladı.

Han Yunus'ta hayatını kaybeden en az 27 kişinin cenazesi ve yaralılar, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un el-Karara beldesinin doğusunda Ebu Heddaf bölgesini de bombaladı.