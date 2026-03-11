İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı binaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şehrinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı binaya hava saldırıları gerçekleştirdi.

AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze şehrinde onlarca yerinden edilmiş ailenin kaldığı bir hükümet binasına hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların ardından binada yangın çıktı ve alevler çevredeki yerinden edilmiş Filistinli ailelerin kaldığı çadırlara sıçradı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bir binayı hedef alması sonucu Gazze kentinin batısındaki Ensar bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarında çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındığı ifade edildi.

İsrail saldırısında can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 650 kişi hayatını kaybederken, 1732 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.