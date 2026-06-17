Haberler

İsrail 3 Filistinli esiri serbest bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'den alıkoyduğu 3 Filistinli esiri serbest bıraktı. Esirler Kızılhaç aracılığıyla Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi. Serbest bırakılanlar bitkin halde yakınları tarafından karşılandı. İsrail hapishanelerinde 9 bin 600'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 3 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada, esirlerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak kentin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, Kızılhaç Komitesinin 2023 yılından bu yana aynı yöntemle serbest bırakılan 2 bin 500'den fazla Filistinli esirin nakline yardımcı olduğu belirtildi.

Komitenin, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara erişim sağlayamadığı aktarılan açıklamada, alıkonulan kişilerin akıbeti ve bulundukları yerler hakkında bilgi verilmesi ile kendilerine ziyaret imkanı tanınması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, çok sayıda Filistinli ailenin alıkonulan yakınları hakkında bilgi beklediği vurgulanarak, tüm Filistinli esirleri ziyaret etme imkanının yeniden sağlanması için İsrailli yetkililerle temasların sürdüğü kaydedildi.

Serbest bırakılan esirlerden Ala Hamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Durum çok zor. Esirler için dua edin. Çocuklarım hala tutuklu." ifadelerini kullandı.

Süleyman Ebu Şelluf ise cezaevi koşullarının ağır olduğunu belirterek, "38 gün kaldım ancak her gün bir yıl gibi geçti. Yıllardır tutuklu bulunan esirler de var." dedi.

Serbest bırakılan esirlerin yorgun ve bitkin oldukları gözlenirken, yakınları tarafından hastane önünde gözyaşları ve kucaklaşmalarla karşılandılar.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız

Trump birinci şartını tekrarladı: Bunu yapmazlarsa İran'ı bombalarız
Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti

Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Kendi evinde hedef oldu

Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Motosikletlerle gelip katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti

Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak