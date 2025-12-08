Haberler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu 362 sağlık çalışanından birçoğu zorla kaybedildi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 362 sağlık çalışanının birçoğunun zorla kaybedildiğini bildirirken, sağlık personelinin insani görevlerini yerine getirmelerinin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun iki yıl boyunca saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 362 sağlık çalışanından birçoğunun "zorla kaybedildiği" bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık personelinin durumuna ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun, sağlık görevlisi Muhlis Muhammed Hafface'yi birkaç hafta önce insani görevini yerine getirdiği sırada alıkoyduğunu kabul ettiği aktarıldı.

Bunun, sağlık personelinin ve insani yardım çalışmalarının itibarına yönelik "açık biri saldırı" olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sağlık personelini hedef alan sistematik bir politika yürüttüğü vurgulandı.

Gazze'de 362 sağlık çalışanının İsrail güçlerince alıkonulduğu kaydedilen açıklamada, "Çok sayıda sağlık personeli zorlu gözaltı koşullarında zorla kaybediliyor ve yasal haklarından da mahrum bırakılıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca insan hakları ve hukuk kuruluşlarına "alıkonulan sağlık çalışanlarının serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilere karşı hiçbir bilgi paylaşmadan, sistematik bir şekilde gizli ve zorla kaybedilme politikası yürüttüğü belirtiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bini aşkın Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
