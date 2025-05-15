İsrail Ordusu Gazze-Avrupa Hastanesini Hedef Aldı

İsrail ordusunun iki gün önce çevresiyle birlikte saldırı düzenlediği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Gazze-Avrupa Hastanesinin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bombaladığı Gazze-Avrupa Hastanesindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 13 Mayıs'ta çevresini de hedef alarak bombaladığı Gazze-Avrupa Hastanesinin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda kanalizasyon hatları dahil olmak üzere altyapıda önemli hasar meydana geldi, hastanenin iç bölümleri zarar gördü ve hastaneye giden yollar tahrip oldu." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in hastaneyi hedef alan ve tekrar eden saldırılarının sağlık hizmetini "imkansız hale getirdiğine" dikkati çekilen açıklamada, bu saldırıların sağlık personeli, yaralılar ve hastalar için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Hastanenin faaliyetlerini durdurması, sadece Gazze-Avrupa Hastanesinde bulunan beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, kalp kateterizasyonu, kalp damar cerrahisi ve göz hastalıkları gibi uzmanlık hizmetlerinin de sona ermesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze-Avrupa Hastanesinin, İsrail ordusunun Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesini yıkmasının ardından Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına sağlık hizmeti veren tek hastane olduğu hatırlatıldı.

Hastanenin hizmet dışı kalmasının kanser hastalarını uygun sağlık hizmetinden mahrum bıraktığı ve durumlarının kötüleşmesine yol açtığı belirtildi.

Hastanede 28 yoğun bakım yatağı, 12 çocuk yoğun bakım ünitesi, 260 ranza, 25 acil durum yatağı ve şu anda hizmet dışı olan 60 onkoloji yatağı bulunduğu ifade edildi.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

İsrail ordusunun Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.