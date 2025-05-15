İsrail Ordusu Gazze-Avrupa Hastanesini Hedef Aldı

İsrail Ordusu Gazze-Avrupa Hastanesini Hedef Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucunda Gazze-Avrupa Hastanesi hizmet dışı kaldı. Saldırıda hastane altyapısında büyük hasar meydana geldi; sağlık hizmetlerinin aksaması nedeniyle kanser hastaları ciddi tehlikelerle karşı karşıya.

İsrail ordusunun iki gün önce çevresiyle birlikte saldırı düzenlediği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Gazze-Avrupa Hastanesinin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bombaladığı Gazze-Avrupa Hastanesindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 13 Mayıs'ta çevresini de hedef alarak bombaladığı Gazze-Avrupa Hastanesinin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda kanalizasyon hatları dahil olmak üzere altyapıda önemli hasar meydana geldi, hastanenin iç bölümleri zarar gördü ve hastaneye giden yollar tahrip oldu." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in hastaneyi hedef alan ve tekrar eden saldırılarının sağlık hizmetini "imkansız hale getirdiğine" dikkati çekilen açıklamada, bu saldırıların sağlık personeli, yaralılar ve hastalar için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Hastanenin faaliyetlerini durdurması, sadece Gazze-Avrupa Hastanesinde bulunan beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, kalp kateterizasyonu, kalp damar cerrahisi ve göz hastalıkları gibi uzmanlık hizmetlerinin de sona ermesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze-Avrupa Hastanesinin, İsrail ordusunun Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesini yıkmasının ardından Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına sağlık hizmeti veren tek hastane olduğu hatırlatıldı.

Hastanenin hizmet dışı kalmasının kanser hastalarını uygun sağlık hizmetinden mahrum bıraktığı ve durumlarının kötüleşmesine yol açtığı belirtildi.

Hastanede 28 yoğun bakım yatağı, 12 çocuk yoğun bakım ünitesi, 260 ranza, 25 acil durum yatağı ve şu anda hizmet dışı olan 60 onkoloji yatağı bulunduğu ifade edildi.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

İsrail ordusunun Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim

İstanbul'a gelmeyen Trump'tan kafa karıştıran Putin açıklaması
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Peki Türkiye dahil hangi ülke ne istiyor?

Barış masası İstanbul'da kuruldu! Peki hangi ülke ne istiyor?
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu

Daha neler göreceğiz! Trafikte kaydedilen görüntüye bakın
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.