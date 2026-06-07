Haberler

İsrail ateşi: Gazze'de 15 yaşındaki balıkçı çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail donanmasının Gazze açıklarında avlanan balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

İsrail donanmasının Gazze açıklarında avlanan balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah açıklarında avlanan balıkçı teknelerine İsrail donanmasından ateş açıldı.

Kaynaklar, İsrail donanmasının ayrıca Gazze kenti ile Deyr el-Belah açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğunu, balıkçılara ait teknelere de el koyduğunu aktardı.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, Deyr el-Belah açıklarında açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Muhammed Musa Ebu Ciyab'ın cenazesinin hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.

Yerel kaynaklar, 15 yaşındaki çocuğun balıkçılık yaptığı sırada içinde bulunduğu tekneye açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

2 yıl sonra bir ilk yaşanıyor! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Almanya'ya galibiyeti Leroy Sane getirdi

Leroy Sane'yi kim durduracak?
'Karımla aranda ne var?' diyerek eşinin çalışanını vurdu; Çanakkale'de yakalandı

"Karımla aranda ne var?" deyip sokak ortasında silahla vurdu
Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başında

Milyonlar oy kullanıyor! Kritik seçim başladı
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu
Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım

Uykuları kaçıran şüphe! Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek