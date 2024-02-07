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Tatbikat görüntüleri ortalığı fena karıştırdı! Netanyahu tepki gösterdi, İsrail ordusu özür diledi

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İsrail ordusunun, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi kaçırdığı varsayılan tatbikatla ilgili görüntüleri tepki çekti. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da küplere bindiren tatbikat sonrası İsrail ordusu özür diledi.

İsrail ordusunun, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi kaçırdığı varsayılan tatbikat, aşırı sağcı bakanların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da tepkisini çekti.

FİLİSTİNLİ KAÇIRMA SENARYOLU TATBİKAT

İsrail ordusu, yakın zamanda işgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimcilerin bölge sakini bir Filistinliyi kaçırdığı senaryolu bir tatbikat düzenledi. Tatbikattan paylaşılan görüntülerde Yahudi yerleşimcilerin bir Filistinliyi kaçırdığı, yerleşimci rolündeki askerlerin "düşman" yazılı yelekler giydiği görüldü.

Tatbikat görüntüleri ortalığı fena karıştırdı! Netanyahu tepki gösterdi, İsrail ordusu özür diledi

İSRAİL ORDUSU ÖZÜR DİLEDİ

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail ordusu, tatbikatın 100 kadar senaryo arasında "en aşırıları arasında" yer aldığını, düşman unsurların yerleşimci olarak işaretlenmesinin "yanlış" olduğunu belirterek, bunun için özür diledi. Filistinlilere yönelik ırkçı söylemleri nedeniyle hüküm giymiş, sabıkalı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "yerleşimcileri düşman olarak yansıtan subayların ahlaki olarak kör olduklarını" savundu. Yahudi yerleşimcilerin destekçisi Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich de tatbikata karışan yetkililerin "görevlerine devam edemeyeceğini, yerleşimcilerin, hayatı ve güvenliğinden sorumlu olamayacağını" belirtti.

NETANYAHU DA TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu da yaptığı yazılı açıklamada, "Bu kurgusal senaryo gerçeklikten uzak. Batı Şeria'nın sakinleri (yerleşimciler), bunların çoğunluğu İsrail'in savunması için savaşıyor ve canlarını veriyor. Bu durumda Batı Şeria'daki kardeşlerimize karşı bu duyarsızlığı kabul etmeyeceğim." ifadesini kullandı. Başbakan Netanyahu'nun açıklamasını sorduğu ordusu sözcülüğü yanıt vermedi.

Tatbikat görüntüleri ortalığı fena karıştırdı! Netanyahu tepki gösterdi, İsrail ordusu özür diledi

NE OLMUŞTU?

Fanatik Yahudi 3 yerleşimci, Haziran 2014'te işgal altındaki Doğu Kudüs yakınlarında 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Hudayr isimli genci kaçırdıktan sonra yakarak öldürmüştü. Olayın ardından gerek işgal altındaki Doğu Kudüs gerekse Batı Şeria genelinde Filistinliler ve İsrail güçleri arasında kitlesel olaylar çıkmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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