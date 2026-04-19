İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli öğrencilerin protestosuna müdahale etti

Batı Şeria'nın El-Halil bölgesindeki Ummul Hayr köyünde eğitim hakkı için protesto yapan Filistinli öğrencilere İsrail ordusu müdahale etti. Protestoya katılan halkın da desteğiyle, 51 öğrencinin eğitim hakkına dikkat çekildi.

BATI İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil'e bağlı Ummul Hayr köyünde eğitimlerine engel olunmasını protesto eden Filistinli öğrencilere müdahale etti.

Filistin haber ajansı WAFA, El-Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesi Eğitim İdaresi Halkla İlişkiler Müdürü Halil El-Hezzalin'in protestoya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Hezzalin, açıklamasında Ummul Hayr köyü halkının da katılımıyla öğrencilerin, okula ulaşmalarına engel olunan 51 Filistinli öğrencinin eğitim hakkından mahrum edilmesini protesto etmek üzere bir araya geldiğini söyledi.

İsrail ordusu, polis köpekleriyle protestoya müdahale ederek öğrencileri dağıttı.

WAFA haberinde bölgedeki gerilime ilişkin, "Masafir Yatta'da, İsrail'in eğitim sürecini kısıtlama faaliyetlerinin bir parçası olarak, öğretmenlere yönelik taciz ve tutuklama tehditleri de dahil olmak üzere, son zamanlarda okullara ve öğrencilere yönelik ihlallerde büyük bir artış yaşandığına" dikkati çekti.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Ailesinde silah olan öğrenciler yakın takibe alınacak
Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak

Ailesinde silah olan öğrenciler yakın takibe alınacak
Yüzlercesini yan yana dizdiler
"Testereli" Başkan İsrail’de, soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı