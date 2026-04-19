İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli öğrencilerin protestosuna müdahale etti

BATI İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil'e bağlı Ummul Hayr köyünde eğitimlerine engel olunmasını protesto eden Filistinli öğrencilere müdahale etti.

Filistin haber ajansı WAFA, El-Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesi Eğitim İdaresi Halkla İlişkiler Müdürü Halil El-Hezzalin'in protestoya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Hezzalin, açıklamasında Ummul Hayr köyü halkının da katılımıyla öğrencilerin, okula ulaşmalarına engel olunan 51 Filistinli öğrencinin eğitim hakkından mahrum edilmesini protesto etmek üzere bir araya geldiğini söyledi.

İsrail ordusu, polis köpekleriyle protestoya müdahale ederek öğrencileri dağıttı.

WAFA haberinde bölgedeki gerilime ilişkin, "Masafir Yatta'da, İsrail'in eğitim sürecini kısıtlama faaliyetlerinin bir parçası olarak, öğretmenlere yönelik taciz ve tutuklama tehditleri de dahil olmak üzere, son zamanlarda okullara ve öğrencilere yönelik ihlallerde büyük bir artış yaşandığına" dikkati çekti.