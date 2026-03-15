İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin Tamun beldesinde İsrail ordusunun ateş açtığı araçtan 4 kişinin naaşlarını teslim aldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin "bir erkek, bir kadın ve iki çocuk" olduğu bilgisi verilirken, ordunun bölgeye erişimi engellemesi üzerine araçtan yara almadan kurtulan 2 çocuğun ise daha önce ekiplerce teslim alındığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar, İsrail saldırısında yaşamını yitirenlerin 37 yaşındaki Ali Halid Sayil Beni Avde, 35 yaşındaki Vaad Beni Avde ile çocukları 5 yaşındaki Muhammed ve 6 yaşındaki Osman olduğunu aktardı.

Saldırıdan sağ kurtulan çocuklardan Selim'e ait olduğu belirtilen ses kaydında, çocuğun İsrail askerlerinin araçlarına ateş açtığını, kendisinin ve kardeşi Mustafa'nın saklanmayı başardığını ancak anne, baba ve 2 kardeşinin öldüğünü söylediği duyuluyor.

Görgü tanıkları, Tamun beldesine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin merkezdeki bir aracı hedef aldığını, ordunun bölgeye askeri takviye gönderirken vatandaşların ve ambulansların olay yerine ulaşmasını engellediğini ifade etti.

İsrail ordusundan, AA muhabirinin bu bölgede askerlerinin bulunup bulunmadığına ilişkin sorusuna henüz cevap verilmedi.