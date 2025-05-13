İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

İsrail Ordusu, Fas'ta 'Afrika Aslanı' Tatbikatına Katılıyor

İsrail Ordusu, Fas'ta 'Afrika Aslanı' Tatbikatına Katılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusundan bir heyet, Fas'ta düzenlenen '21. Afrika Aslanı' askeri tatbikatına katılmak üzere gitti. Tatbikat, ABD'nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek.

İsrail ordusundan bir heyetin, aralarında bazı Arap ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkeyle düzenlenen "Afrika Aslanı" tatbikatına katılmak üzere Fas'a gittiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, bu yıl Fas'ta istisnai olarak askeri heyetlerin varışına dair görüntülerin yayımlandığı ve burada İsrail bayrağının açıkça yer aldığı belirtildi.

İsrail, daha önce de 2 kez tatbikata katılmıştı.

Fas ordusu, dün, ABD'nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "21. Afrika Aslanı" tatbikatının başladığını duyurmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, Afrika kıtasındaki en büyük askeri tatbikatlardan biri olarak kabul edilen tatbikatın, 23 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Açıklamada, "Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Genelkurmay Başkanı sıfatıyla verdiği talimatlar doğrultusunda, Fas Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusu, Afrika Aslanı tatbikatını ortaklaşa düzenlemektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Tatbikatın açılış töreninin, katılımcı ülkelerin temsilcilerinin de hazır bulunduğu Agadir'deki Güney Bölge Komutanlığı karargahında düzenlendiğine yer verilen açıklamada, bu dönemin faaliyetleri arasında "çeşitli operasyonel alanlarda eğitim, katılımcı personele yönelik planlama, nükleer, radyolojik, biyolojik ve kimyasal arındırma gibi tatbikatların" yer aldığı belirtilmişti.

Bu yılki tatbikata Fas ve ABD ordusunun yanı sıra Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'dan 30'dan fazla katılımcı veya gözlemci ülke katılıyor.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak tatbikat, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla gelenekselleşmişti.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.