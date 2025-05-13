İsrail Ordusu, Fas'ta 'Afrika Aslanı' Tatbikatına Katılıyor

İsrail ordusundan bir heyetin, aralarında bazı Arap ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkeyle düzenlenen "Afrika Aslanı" tatbikatına katılmak üzere Fas'a gittiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, bu yıl Fas'ta istisnai olarak askeri heyetlerin varışına dair görüntülerin yayımlandığı ve burada İsrail bayrağının açıkça yer aldığı belirtildi.

İsrail, daha önce de 2 kez tatbikata katılmıştı.

Fas ordusu, dün, ABD'nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "21. Afrika Aslanı" tatbikatının başladığını duyurmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, Afrika kıtasındaki en büyük askeri tatbikatlardan biri olarak kabul edilen tatbikatın, 23 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Açıklamada, "Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Genelkurmay Başkanı sıfatıyla verdiği talimatlar doğrultusunda, Fas Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusu, Afrika Aslanı tatbikatını ortaklaşa düzenlemektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Tatbikatın açılış töreninin, katılımcı ülkelerin temsilcilerinin de hazır bulunduğu Agadir'deki Güney Bölge Komutanlığı karargahında düzenlendiğine yer verilen açıklamada, bu dönemin faaliyetleri arasında "çeşitli operasyonel alanlarda eğitim, katılımcı personele yönelik planlama, nükleer, radyolojik, biyolojik ve kimyasal arındırma gibi tatbikatların" yer aldığı belirtilmişti.

Bu yılki tatbikata Fas ve ABD ordusunun yanı sıra Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'dan 30'dan fazla katılımcı veya gözlemci ülke katılıyor.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak tatbikat, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla gelenekselleşmişti.