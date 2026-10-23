İsrail ordusu El Halil'de zeytin hasadına yardım eden 11 yabancı aktivisti alıkoydu

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İsrail askerlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin hasadını engellediği işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilere yardımcı olan 11 yabancı uyruklu aktivistin alıkonulduğu bildirildi.

Filistinli gönüllü kuruluş Feza (Yardıma Koş), İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, zeytin hasadına katılan 11 gönüllü yabancı aktivisti dün sabahtan bu yana alıkoyduğunu bildirdi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, aktivistlerin El Halil'in güneyindeki El-Buveyb köyünde Filistinli çiftçilerin zeytin toplamalarına yardım ettikleri sırada alıkonuldukları belirtildi.

Aralarında İtalya, Almanya, ABD, İngiltere ve Avustralya vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin alıkonulma gerekçesinin açıklanmadığı kaydedildi.

Feza, İtalya Dışişleri Bakanlığının alıkonulanlar arasında dört İtalyan kadın gönüllü bulunduğunu doğruladığını ve durumlarının açıklığa kavuşturulması için İsrail makamlarıyla temasa geçtiğini aktardı. Açıklamada, alıkonulan İtalyan vatandaşlarının Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı tehdidi altındaki Filistinli topluluklara destek çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

İsrail makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları arttı.

Bu süreçte Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların kundaklanması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi gibi olaylar yaşandı. Filistinli toplulukların yerlerinden edilmesi ve yerleşimlerin genişletilmesi de sürdü.

Filistinliler, bu uygulamaların Batı Şeria'nın İsrail tarafından resmen ilhakına zemin hazırladığı ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda bir Filistin devleti kurulması ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA