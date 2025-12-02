Haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli çocuk için taziye evi açılmasını engelledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde öldürülen Filistinli çocuğun ailesine baskın düzenleyerek taziye evi açılmasına engel oldu. Kentteki çeşitli noktalarda devriye gezen ve kontrol noktalarını kapatan İsrail birlikleri, aile evinden bazı eşyaları da alarak taziye merasiminin yapılmasını önledi.

EL İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde öldürdüğü Filistinli çocuğun aile evine baskın düzenledi ve taziye evi açılmasına engel oldu.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentine çeşitli noktalardan baskın düzenledi, kontrol noktaları ve demir kapıları kapatarak kentin sokaklarında devriye attı.

Ayrıca İsrail birlikleri kentteki el-Ehli, Mahmud Ali, el-Mizan ve el-Ehliyye hastanelerinin çevresine baskın düzenleyerek girişlerinde konuşlandı.

İsrail askerleri Zugayr ailesinin evine baskın düzenledi ve sakinleri evi terk etmeye zorladı.

Evdeki bazı eşyalara el koyan İsrail askerleri, Zugayr ailesini hayatını kaybeden evlatları için taziye merasimi yapmamaları konusunda uyardı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 17 yaşındaki Muhenned Tarık Muhammed Zugayr'ı öldürmüştü.

Ordudan yapılan açıklamada Zugayr'ın araçla saldırı düzenlemekle suçlandığı iddia edilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.