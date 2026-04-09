Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El-Bire kentinde düzenlediği baskında, Filistinli bir çocuk askerlerin açtığı ateşle yaralandı. Baskın sırasında yaşanan çatışmada birçok genç askerlerle karşı karşıya geldi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El-Bire kentine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptı.

Baskın sırasında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.

İsrail ordusu Filistinli gençlere mermi ve gaz bombasıyla müdahale ederken, gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı ekipleri, baskın sırasında mermiyle yaralanan bir çocuk ile göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yaralı çocukla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
