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İsrail ordusu 3 yılda 5 ülkede 100 bin noktayı vurduğunu açıkladı! En çok hedef alınan yer Gazze

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İsrail ordusu 3 yılda 5 ülkede 100 bin noktayı vurduğunu açıkladı! En çok hedef alınan yer Gazze
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İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana geçen 3 yılda Gazze, Lübnan, Suriye, İran ve Yemen'de yaklaşık 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde 65 bin, Lübnan ve Suriye'de 28 bin, İran'da 4 bin 500, Yemen'de 80 nokta hedef alındı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, üç yılda Gazze (Filistin), Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'de yaklaşık 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ekim 2023'ten itibaren aradan geçen 3 yılda düzenlenen saldırılara ve İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

EN ÇOK HEDEF ALINAN YER GAZZE

Gazze Şeridi'nde 65 bin, Lübnan'da ve Suriye'de 28 bin, İran'da 4 bin 500 ve Yemen'de 80 noktaya saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, 3 yılda yaklaşık 100 bin noktanın hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, bu sürede İsrail'e Gazze'den yaklaşık 10 bin 200, Lübnan'dan 20 bin, İran'dan 1200, Suriye'den 50 ve Yemen'den 80 roket ve füze atıldığı ileri sürüldü.

74 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, Gazze'ye saldırılara başladığı Ekim 2023'ten itibaren Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'i de yoğun saldırılarla hedef alırken Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine de başarısız bir suikast girişiminde bulunmuştu.

İsrail'in 3 sene boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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