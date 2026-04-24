İsrail ordusu, bir İHA'sının Lübnan'da Hizbullah tarafından düşürüldüğünü doğruladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semalarında bir insansız hava aracının (İHA) Hizbullah tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesi ve Lübnan hava sahasını ihlal etmesine karşılık, yerel saatle 14.10'da Sur-Huş bölgesi semalarında İsrail ordusuna ait "Hermes 450 - Zik" tipi insansız hava aracının karadan havaya füzeyle düşürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan Sur kenti üzerinde İsrail İHA'sının düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sur kenti üzerinde uçan bir İsrail İHA'sının, Hizbullah tarafından fırlatılan uçaksavar füzesiyle düşürüldüğü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.