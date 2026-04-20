İsrail ordusu, bir askerinin Lübnan'ın güneyinde Hazreti İsa heykelini parçaladığını doğruladı

Güncelleme:
BAŞBAKAN BİNYAMİN NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçaladığına ilişkin fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün ortaya çıkan fotoğrafla ilgili yapılan ilk incelemede, fotoğraftaki kişinin Lübnan'ın güneyindeki bir İsrail askeri olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçaladığına dair fotoğrafın gerçek olduğu kabul edilerek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağı duyuruldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Hristiyan bir dini sembole yönelik saldırısının ciddi ve utanç verici olduğunu belirterek, "Bu olaydan dolayı özür diliyor ve duyguları incinmiş her Hıristiyan'ın önünde başımızı eğiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu hadise dolayısıyla üzüntü duyduğunu ve bu eylemi kınadığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığına işaret eden Netanyahu, suçlunun en sert şekilde disiplin cezasına çarptırılacağını savundu.

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, dün bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı. Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

ABD merkezli X sosyal medya platformunun yapay zeka sohbet robotu Grok ise bir kullanıcının fotoğrafın gerçek olup olmadığıyla ilgili sorduğu bir soruya, fotoğrafın sahte olduğu cevabını vermişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
