İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırılarında bulundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.

İsrail uçakları, "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta Hizbullah'a ait altyapılara saldırılar başlatıldığı" ifade edildi.

İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'deki Hureyk ve Hedes mahallerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesi

Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracne, Ğubeyri ve el-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.

Ağırlıklı Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın siyasi ve toplumsal açıdan güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor.

Dahiye, konut alanları, ticaret merkezleri, pazar yerleri ile Filistinli mülteci kampları Burc el-Baracne ve Sabra Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.