İsrail Ordusu, Beyrut'ta Şiddetli Hava Saldırısı Düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un el-Basta bölgesinde yer alan bir binaya düzenlediği hava saldırısıyla 8 katlı bir yapıyı yerle bir etti. Saldırıda ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir bilgi yok.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya çok şiddetli hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı.
İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir oldu.
Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya gelen çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.
Yetkililerden saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.