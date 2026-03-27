İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni bir hava saldırısı düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından patlama sesleri duyuldu ve dumanlar yükseldi. Önceki saldırılarda iki kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, Dahiye'yi bombaladı.

Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde patlama sesleri duyuldu, hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail ordusunun Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınındaki Tahvita el-Gadir bölgesini bombaladığı aktarıldı.

Beyrut ve çevresinde İsrail savaş uçakları uçmaya devam ediyor.

İsrail ordusu gece saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 3 saldırı düzenlemiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
