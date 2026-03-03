İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü noktalara saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü noktalara bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Hizbullah istihbaratının kullandığı iletişim bileşenlerinin vurulduğu ileri sürüldü.

Sabah saatlerinde Beyrut'ta Hizbullah istihbarat biriminin komuta merkezleri, silah depoları ve iletişim bileşenlerinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, bu tesislerin sivil görünümlü olsa da "askeri" olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Diğer bir açıklamada ise Beyrut'a, İsrail Donanması tarafından yapılan saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanların Rıza Kuzal'ın hedef alındığı öne sürüldü.

Hizbullah'ın kapasitesinin artırılmasında önemli rol oynadığı ileri sürülen Kuzal'ın, Hizbullah'ın askeri kapasitesinin ve teçhizatının geliştirilmesi üzerine çalıştığı bildirildi.

Kuzal'ın İran'dan Lübnan'a silah kaçakçılığında da önemli bir rol oynadığı ve Lübnan topraklarındaki Hizbullah silah üretim programlarını denetlediği savunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bunun ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.