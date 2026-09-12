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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinliyi yaraladı, 8 kişiyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, 8 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçleri, Cenin kentinin güneyindeki Merka köyüne baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında ateş açması sonucu 68 yaşındaki bir Filistinli sırt ve göğsünden, 14 yaşındaki bir çocuk ise elinden yaralandı.

Yaralananların tedavi edilmek üzere Arrabe beldesindeki sağlık merkezine sevk edildiği aktarıldı.

8 Filistinli gözaltına alındı

Haberde, İsrail ordusunun Cenin vilayetindeki çeşitli beldelere düzenlediği baskınlarda 6 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Aralarında daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin ailelerine ait evlerin de bulunduğu çok sayıda evin arandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas'taki Tammun beldesine de baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, bir Filistinlinin evine zorla girerek 2 kardeşi gözaltına aldığı ifade edildi.

Baskınlar sırasında çok sayıda Filistinlinin evinin arandığı, eşyaların tahrip edildiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları her geçen gün artıyor

WAFA'nın haberinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah'ın doğusundaki Burka beldesinin çevresine saldırdığı, Filistinlilerin ev ve araçlarını taşladığı ve bir Filistinliye ait aracın zarar gördüğü kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına İsrail ordusu tarafından her gün baskınlar düzenleniyor. Baskınlarda Filistinlilerin evleri aranırken gözaltılar gerçekleştiriliyor ve Filistinlilere ait mülklere zarar veriliyor.

Kaynak: AA
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