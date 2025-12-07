İsrail ordusu, Batı Şeria'da Zaviye kasabasına yönelik kuşatmasını sıkılaştırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinin batısındaki Ez-Zaviye kasabasında 9 gündür sürdürdüğü kuşatmayı sıkılaştırarak hayatı felç etti.

İsrail askerleri 29 Kasım'dan bu yana Zaviye kasabasını kuşatma altında tutuyor. Evlere baskın düzenliyor ve arama yapıyor.

Bugün ise kasabanın tek girişini de toprak bariyerlerle kapatan askerler, kasaba sakinlerinin giriş çıkışlarına engel oldu.

Dışarıdan gelen öğretmenler kasabaya giremedi, civar kasabalarda okuyan öğrenciler ise dışarı çıkamadı ve bu nedenle eğitim aksadı.

İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Ordunun baskınlarında çok sayıda kişi hayatını kaybederken, bazı mülteci kamplarındaki binlerce ev yıkıldı ve binlerce kişi de zorla başka yerlere göç etmek zorunda kaldı.

Fanatik İsrailliler ise Filistinlilerin taşınır ve taşınmaz mülklerine zarar veriyor ve bölge sakinlerine saldırıyor.