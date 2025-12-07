Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Zaviye kasabasına yönelik kuşatmasını sıkılaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ez-Zaviye kasabasındaki kuşatmayı artırarak hayatı felç etti. Kasabanın girişi toprak bariyerlerle kapatıldı ve eğitim süreçleri aksadı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinin batısındaki Ez-Zaviye kasabasında 9 gündür sürdürdüğü kuşatmayı sıkılaştırarak hayatı felç etti.

İsrail askerleri 29 Kasım'dan bu yana Zaviye kasabasını kuşatma altında tutuyor. Evlere baskın düzenliyor ve arama yapıyor.

Bugün ise kasabanın tek girişini de toprak bariyerlerle kapatan askerler, kasaba sakinlerinin giriş çıkışlarına engel oldu.

Dışarıdan gelen öğretmenler kasabaya giremedi, civar kasabalarda okuyan öğrenciler ise dışarı çıkamadı ve bu nedenle eğitim aksadı.

İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Ordunun baskınlarında çok sayıda kişi hayatını kaybederken, bazı mülteci kamplarındaki binlerce ev yıkıldı ve binlerce kişi de zorla başka yerlere göç etmek zorunda kaldı.

Fanatik İsrailliler ise Filistinlilerin taşınır ve taşınmaz mülklerine zarar veriyor ve bölge sakinlerine saldırıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.