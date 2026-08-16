Haberler

İsrail Batı Şeria'da Su Kuşatmasını Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, kuşatma altındaki Kusra beldesinde Filistinli ailelere su götüren tankerin geçişini engelledi. UNICEF gıda ve tıbbi malzeme ulaştırabilirken, su ve elektrik sağlama çabaları sonuçsuz kaldı. Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmasından endişe ediliyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftadan beri kuşatma altında tutulan Kusra beldesindeki evlere su tankerinin ulaşmasını engellediği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 9 Ağustos'tan beri İsrail'in kuşatması altındaki Kusra beldesine gıda maddeleriyle tıbbi malzemeleri ulaştırabildi.

Ancak İsrail güçleri, Kusra beldesinde kuşatma altında tutulan evlere giden su tankerinin geçişine ise izin vermedi.

Bu arada Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Kusra Meclis Başkanı Abdulazim Vadi, beldede kuşatma altında tutulan Filistinlilere ait 3 eve su ve elektrik sağlama çabalarının hala sonuç vermediğini söyledi.

Filistinli ve yabancı aktivistler de fanatik İsrailli grupların kuşatması altındaki evlere su ve gıda maddelerini ulaştırma girişimlerinde bulundu ancak İsrail ordusu tarafından engellendi.

İsrail ordusu, "askeri kapalı bölge" olarak ilan ettiği bölgeye girişleri engellemeye devam ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos'tan bu yana Kusra'daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ev sahiplerinin giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatma altında tutuyor.

Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmasından ve evlerine el konulmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firari aranırken 200 kilo altın bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

TSK’da kapsamlı atama! Kadın generallere dikkat çeken görevler
Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia

GKRY'de hapiste: Sosyal medya fenomenin medet umduğu isimler bomba
Sao Paulo FC'nin takım otobüsünde 86 kilo esrar yakalandı

Tam 86 kilo! Takım otobüsünden çıkana bakın
Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi

Türkiye'de çok nadir görülen avcı o ilimizde ortaya çıktı
Üç büyüklerde forma giymişti! Batshuayi'nin yeni adresi şaşırttı

Yeni adresi şaşırttı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı

Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti

İBB yetkilisinin acı sonu: Japonya uçağında hayata veda etti