İsrail Batı Şeria'da Su Kuşatmasını Sürdürüyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftadan beri kuşatma altında tutulan Kusra beldesindeki evlere su tankerinin ulaşmasını engellediği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 9 Ağustos'tan beri İsrail'in kuşatması altındaki Kusra beldesine gıda maddeleriyle tıbbi malzemeleri ulaştırabildi.

Ancak İsrail güçleri, Kusra beldesinde kuşatma altında tutulan evlere giden su tankerinin geçişine ise izin vermedi.

Bu arada Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Kusra Meclis Başkanı Abdulazim Vadi, beldede kuşatma altında tutulan Filistinlilere ait 3 eve su ve elektrik sağlama çabalarının hala sonuç vermediğini söyledi.

Filistinli ve yabancı aktivistler de fanatik İsrailli grupların kuşatması altındaki evlere su ve gıda maddelerini ulaştırma girişimlerinde bulundu ancak İsrail ordusu tarafından engellendi.

İsrail ordusu, "askeri kapalı bölge" olarak ilan ettiği bölgeye girişleri engellemeye devam ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos'tan bu yana Kusra'daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ev sahiplerinin giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatma altında tutuyor.

Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmasından ve evlerine el konulmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA