İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde bazı caddeleri ulaşıma kapattı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine baskın yaparak ana caddeleri trafiğe kapattığı, Filistinlilerin evlerine zorla girdiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre İsrail ordusu, zırhlı araçlarla Kalkilya kentine güney kesiminden girerek baskın gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, kentteki bazı caddeleri kapatarak Filistinlilere ait evlere de baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Kalkilya kentindeki El-Vad Caddesi'nde bazı Filistinlilere gaz bombasıyla müdahale etti. Caddeyi kapatan askerler, Filistinlilerin geçişine de izin vermedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1173 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 700 kişi yaralandı.