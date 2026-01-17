İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri yabancı aktivist 4 kişiyi gözaltına aldı, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 1 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, koyun ve keçilerini kasıtlı olarak El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesindeki Filistinlilerin evlerinin çevresine götürdü.

Saldırgan İsrailliler, burada Filistinli İsa Ali Atıyyat'a biber gazı sıkarak baygınlık geçirmesine neden oldu.

Sağlık ekipleri saldırıya uğrayan Filistinliyi tedavi için yakındaki sağlık merkezine sevk etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail askerleri, El Halil'in batısındaki İzna beldesinde evine baskın düzenlediği Mücahid Muhammed Ebu Cehişa'yı gözaltına aldı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Mugayyir köyünde ise İsrail ordusu, Filistinli bir kadın ile yabancı bir aktivisti, Tulkerim kentinde de 1kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.